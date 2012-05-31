Егор Бенкендорф считает, что Гайтана выступила хорошо

Генеральный директор Первого национального канала – Егор Бенкендорф – поделился с журналистом IVONA своим мнением о номере Гайтаны на Евровидении 2012. Именно он поддерживал Гайтану в Баку (Егор Бенкендорф ежегодно отправляется на Евровидение с конкурсантом от Украины), воочию следил за ее номером.

Ваше мнение: почему Гайтана провалилась?

– Категорически не согласен с такой постановкой вопроса! Во-первых, в конкурсе принимали участие представители более 4-х десятков стран. Во-вторых, Гайтана вышла в финал. В третьих, в финале, по итогам голосования она обошла даже такие поющие страны, как Франция, Великобритания, Греция, Ирландия и т.д. Считаю, что Гайтана достойно представила нашу страну. Почему не заняла первое место? Наверное, потому, что объективно Швеция была сильней.

Но она не только первое не заняла, но также не стала второй, не попала в десятку. Впрочем, многие связывают ее провал с политическими проблемами Украины?

– Нет. Политика никакого отношения к этому всему не имеет. Еще раз подчеркну, что выступление Гайтаны было достаточно успешным среди большого количества очень сильных соперников.

Как вы (и остальная украинская делегация) провели ночь после оглашения результатов?

– В самолете.

Напомним, остальные результаты Евровидения выглядят так: на 1-м месте Швеция – Лорин, на 2-м – Бурановские бабушки (Россия) и на 3-м Сербия – Желько Йоксимович.