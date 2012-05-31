В сеть попали фото с празднования дня рождения Кристины Орбакайте

Певица Кристина Орбакайте отмечает свой 41-ый день рождения. Праздник состоялся в Майами и длится уже пять дней.

Именинница продолжает принимать поздравления и подарки. Одним из самых желанных сюрпризов стало прибытие 14-летнего сына Кристины Дени. В "Твиттере" счастливая мама выложила снимок, подписав его: "А вот и мой подарочек прилетел!".

Немного раньше у Кристины гостевал старший сын, 21-летний Никита Пресняков. Молодой человек прилетал навестить мать и подержать на руках 2-месячную сестренку Клавдию.

Скоро Кристина с мужем и дочкой вернутся в Россию, где уже подходят к концу ремонтные работы в роскошных апартаментах – Орбакайте с супругом Михаилом приобрели эту квартиру специально для Клавдии.