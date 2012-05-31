Актриса Блейк Лайвли хочет стать моделью

Роль Серены в сериале Сплетница прославила Блейк Лайвли еще пять лет назад. С тех пор актриса снялась еще в нескольких успешных картинах. Но на этом она не остановилась. Беря пример с многих звезд Голливуда, Блэйк решила попробовать себя в роли модели.

Недавно актриса примеряла на себя два образа в фотосессии для журнала Bullet. Так, в первом она в белых романтичных нарядах, а во втором – в красном платье настоящей роковой дамы. В интервью журналу она призналась, что хотела бы чаще сниматься в серьезных фильмах и сотрудничать с именитыми режиссерами Голливуда. Тем не менее, похоже, роль модели Блэйк тоже полюбилась.

Напомним, не так давно немецкая топ-модель Хайди Клум подала на развод с британским поп-исполнителем Силом, с которым она прожила в браке семь лет. "Новая" жизнь для холостячки Хайди началась с фотосессии Electric Midnight, которая стала отправной точкой начала свободы и новых свершений для модели.