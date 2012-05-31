Ева Польна спелась со Стасом Шуринсом

Ева Польна на проекте «Фабрика звезд: Россия-Украина» нашла себе достойную пару. Певица спелась с участником украинской «Фабрики звезд» Стасом Шуринсом.

Проект «Фабрика звезд: Россия-Украина», который стартует 1 июня на Первом канале, представляет собой музыкальный поединок сборных России и Украины. Имена большинства участников украинской сборной хорошо известны российским слушателям. А вот Стаса Шуринса можно без преувеличения назвать темной лошадкой. Тем не менее, на него стоит обратить особое внимание: ведь победителя украинской «Фабрики звезд – 3» и проекта «Танцы со звездами», автора, композитора и певца Стаса Шуринса «заметил» не только опытнейший продюсер Константина Меладзе, но и весьма требовательная украинская публика.