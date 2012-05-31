Анфиса Чехова родила сына

Сексапильная телеведущая Анфиса Чехова стала мамой. О радостном и долгожданном событии рассказал ее гражданский муж Гурам Баблиашвили.

У Анфисы Чеховой и ее гражданского супруга, театрального актера Гурама Баблиашвили, родился сын. Мальчик появился на свет сегодня, 31 мая, в одной из клиник Москвы. Вес новорожденного – 4100, рост – 51 см.

Гурам рассказал, что роды прошли хорошо, счастливая мама и малыш сейчас отдыхают и набираются сил. Актер признался, что они с Анфисой безумно счастливы и ни о чем кроме малыша думать не могут.

Поговаривали, что российская ведущая приняла решение рожать ребенка на родине его отца грузина. Но, похоже, теперь все убеждены, что слух таки оказался слухом.