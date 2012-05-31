Лида Таран съездила в Тайланд с молодым парнем

Лидия Таран принял приглашение от своего молодого кавалера, и провела с ним романтические каникулы в Таиланде. Как это было, зафиксировала съемочная группа проекта"І прийде кохання", в котором Лида участвует.

Таиланд стал для Лиды и Леши отличным поводом на время (или навсегда?) забыть о проблемах, которые беспокоили их в столице и заставляли непрерывно выяснять отношения. Молодой человек признался, что еще переживает из-за свидания Лиды с другим мужчиной, на которое она отправилась после их ссоры. На что Таран резонно заметила: "Ну я же здесь, с тобой, а не с другим". После чего предложила сложить все проблемы в сахарницу, накрыть ее крышкой и забыть. Этот несложный психологический трюк действительно помог паре расслабиться и провести свои каникулы так, чтобы они запомнились надолго.

"Это был прекрасный отдых, - поделилась Лида с другими героинями проекта "І прийде кохання". - Мы катались на слонах и кормили их бананами. Целыми днями гуляли по песку, ныряли в океан, а потом часами грелись на камнях. "Мохито" тайцы делают такими огромными порциями, что мы за раз выпивали, наверное, 2 литра! Очень страшно было летать на четырехместном самолетике, но тайский массаж снимает любой стресс!"