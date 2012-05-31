Энн Хэтэуэй попала в ДТП

Попав в ДТП, Энн Хэтэуэй получила травму конечности. Похоже, съемки экранизации романа Виктора Гюго Отверженные, где Энн играет одну из главных ролей, придется приостановить.

Папарацци сфотографировали 29-летнюю актрису Энн Хэтэуэй в Нью-Йорке. На правой руке Энн была повязка. "На днях она попала в ДТП, – рассказал представитель Хэтэуэй. – пострадало только ее запястье".

Напомним, ради съемок в Отверженных, актриса изрядно похудела. Кроме того, ради этого же фильма, Энн остригла свои роскошные локоны до мальчишеской стрижки. Самой актрисе не очень-то нравится ее новый имидж, но чего не сделаешь ради роли!