Группа No Doubt решила вернуться на сцену и представить слушателям новую композицию.

Предстоящее выступление станет для No Doubt первым за последние полтора года. Новая композиция прозвучит в живую впервые. Как называется сингл, пока не сообщается. Вероятно, песня будет включена в новый студийный альбом No Doubt, который пока не получил названия. Ожидается, что первая за последние 11 лет пластинка коллектива выйдет 25 сентября.

По словам лидера коллектива Гвен Стефани, она и ее коллеги с нетерпением ждут возможности поделиться результатами своего труда с поклонниками No Doubt. No Doubt образовались в Калифорнии в 1986 году. За время своего существования (с 2004 по 2008 годы коллектив находился в творческом отпуске) группа выпустила пять студийных пластинок, последняя из которых, "Rock Steady", вышла в 2001 году.

В настоящее время помимо вокалистки Стефани в состав No Doubt входят басист Тони Кэнэл, ударник Эдриан Янг и гитарист Том Дюмонт.