Джессика Бил и Джастин Тимберлейк не спешат заводить детей

В конце декабря появилась информация, что Бил и Тимберлейк обручились. Об этом заявила ювелирная компания, которая предложила свои услуги в выборе обручального кольца для невесты. Тогда Джастин и Джессика упорно молчали относительно этой новости, однако вскоре подтвердили ее. Теперь многочисленные поклонники пары с нетерпением ждут свадьбы актеров, которые, впрочем, не только не сообщили о дате предстоящего радостного события, но даже и не говорили о самой возможности свадьбы.

Однако сейчас Джессика Бил решила прокомментировать многочисленные слухи вокруг ее предполагаемого бракосочетания с Джастином Тимберлейком. В одном из недавних интервью актриса дала понять, что свадьба ничего не изменит. "Я не думаю, что наш брак что-то изменит. Хотя это и будет нелегко – найти баланс между личной жизнью, семьей и работой. Но я готова к этому", – заявила Джессика.

Также актриса отметила, что у них с Джастином не стоит задача сразу после свадьбы обзавестись потомством. "Для меня брак не означает, что мы должны ограничиваться некоторыми определенными идеями. Скорее, это возможность изучить новые вещи". Джессика объяснила, за что выбрала в мужья именно Джастина Тимберлейка, который для многих девушек создает образ этакого мачо и любителя женщин: "У него прекрасные коммуникативные навыки…и он умеет выражать свои чувства. Затем – лояльность. И, наконец, честность".