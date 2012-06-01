Дочь Виктории Бони вскоре получит гражданство Монако

Виктория Боня продолжает жить в Монако, откуда общается со своими друзьями и многочисленными поклонниками посредством записей в микроблоге. Однако, несмотря на расстояние, девушка в курсе всех событий, происходящих в России и в отечественном шоу-бизнесе и, в свою очередь, посвящает всех читателей своего микроблога в новости, которые происходят с ней.

Так, Виктория Боня сообщила, что совсем скоро ее дочь Анджелина Летиция примет гражданство Монако. "Вчера ездили фотографировать Энджи на документы, на следующей неделе она получает паспорт:) Еще одной монегаской станет больше!" – поделилась телеведущая.

К слову, Виктория Боня радуется не зря: гражданство Монако дает множество преимуществ – в частности, безвизовый въезд в страны Шенгенской зоны и обучение там, а в будущем – значительные налоговые льготы.

Однако не все так радужно, как можно было бы хотеть. Дело осложняется тем, что Монако не признает двойного гражданства, а стало быть, получив паспорт этого государства, дочь Виктории Бони не сможет стать россиянкой. Знает ли об этом обстоятельстве сама телеведущая, неизвестно. Некоторые светские хроникеры пришли к выводу, что принятие гражданства Монако ее дочерью косвенно подтверждает желание Вики Бони навсегда остаться в этом княжестве.