Родители Николая Баскова хотят, чтобы он женился

Родители российского соловья Николая Баскова Виктор Владимирович и Елена Николаевна рассказали ТСН-Особливе, что точно знают, какой должна быть жена сына.

"Но мы ждем, мы уже устали, мы хотим, мы очень хотим. Чтобы сидела в зале, такую жену, чтобы пела вместе с ним все эти куплеты, такую жену, чтобы спросила "Коля, а ты кашку утром поел?" Или "давай, я тебе приготовлю кашку", - делятся личным родные Баскову люди.

Однако сам Николай Басков признается: в ближайшее время жениться он не собирается.

"У меня и так 7,5 лет брака за спиной, у меня сын растет. У меня роман потом был очень громкий 2 года. Дайте мне пожить в свое удовольствие, похулиганить. Я парень. Могу себе многое позволить в этой жизни. Она проходит очень быстро. Почему я должен прямо сейчас бежать и искать себе невесту и жениться?" - возмутился в свою очередь главный блондин России.