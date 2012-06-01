Виктория Дайнеко теряет голос

"В день борьбы с курением на "Мосфильме" в каждом уголке пахнет сигаретами. Чувствую, круто буду сегодня петь. Учитывая, что я от этого голос теряю".

Певица уверена, что любое соприкосновение с едким сигаретным дымом может плохо сказаться на голосовых связках, а значит, и на ее вокальных способностях. В отличие от многих певцов и певиц, которые курят и не боятся потерять голос, Виктория серьезно озабочена этим вопросом. Судя по всему, Виктория хочет избежать участи певицы Адель, которая отказалась от курения лишь после серьезной операции на связках.

Опасаться вредного воздействия никотина стоит и тем, кто не поет, а просто хочет сохранить свою красоту. Так, улыбка актрисы Линдсей Лохан сильно пострадала от вредной привычки девушки, которая буквально не выпускает из рук сигарету. Отказаться от курения решила и британская звезда – певица Шерил Коул, которая боится испортить голос, а вместе с ним лишиться и блестящей карьеры.

Проявляя заботу о здоровье человечества, в большинстве стран вводится запрет на курение в общественных местах и ужесточение правил продажи табака. Тем не менее даже дети имеют доступ к сигаретам. Так, папарацци застали дочь Мадонны Лурдес Леон курящей на перемене между занятиями.