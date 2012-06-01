У Дмитрия Диброва скоро родится четвертый ребенок

Телеведущий Дмитрий Дибров в четвертый раз станет отцом. На церемонию вручения телевизионной премии «ТЭФИ» он по традиции явился со своей молодой супругой Полиной.

Публика, собравшаяся на это торжественное мероприятие, тут же отметила внушительный животик у жены телеведущего.

Сами супруги пока не заявляли о том, что Полина находится в «интересном положении». Однако уже очевидно, что Дмитрий Дибров в скором времени в очередной раз станет папой.

Напомним, сейчас Дмитрий Дибров и Полина воспитывают 2-летнего сына Сашу. Кроме того, у телеведущего есть еще два ребенка от предыдущих браков: 27-летний Денис от первой жены Эльвиры и 23-летняя Лада от второй жены Ольги.

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