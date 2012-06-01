Алла Пугачева поссорилась с Иосифом Кобзоном?!

Известно, что Алла Пугачёва и Иосиф Кобзон — хорошие приятели. Как высказался канал НТВ, они вместе и пели, и пили. Но недавно мэтр эстрады выпустил книгу мемуаров под названием «Как перед Богом».

В своем труде Иосиф Давыдович называет Аллу Борисовну разными словами и говорит, что будет ее «уничижать» при всяком удобном случае. Заодно он напоминает звезде, кто дал ей путевку в жизнь.

Музыкальный критик Сергей Соседов, близкий знакомый Примадонны, так комментирует ситуацию: У Кобзона была обида по отношению к Пугачевой, что она недостаточно благодарна за какую-то помощь. Или, может, пренебрежительно к нему относится. Но это Пугачева, она такая. Да, она могла быть неблагодарной, где-то предвзятой.

В общем, что ответила на мемуары Кобзона Пугачёва — неизвестно. А вот Иосиф Давыдович недавно опять объявил, что уходит со сцены. Но перед этим он выпустит очередные мемуары.