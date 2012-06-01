Лера Кудрявцева показала личные фото Лободы и Фриске

Российская телеведущая Лера Кудрявцева поделилась с поклонниками личным фото подруг - Светланы Лободы и Жанны Фриске.

Лера Кудрявцева опубликовала в своем Твиттере фото украинской звезды, гостившей у нее дома. На фото Светлана выглядит безупречно – с ярким макияжем и в футболке с изображением излюбленной гориллы, она напряженно потирает лоб, разговаривая по мобильному.

"Света Лобода уехала и я вырубилась, забыв выключить звук на телефоне:(((((разбудили- хочу есть. Нечего :((((", – подписала снимок Кудрявцева.

Кроме того, Лера давно дружит с Жанной Фриске, которая с недавних пор стала ее соседкой. Девушки видятся не очень часто, ведь каждая занята на работе, но при первой же возможности собираются на девичник. "Моя соседка и подружка приехала", – подписала фото телеведущая.