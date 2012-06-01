Королева и Тарзан планирует родить девочку

В честь дня рождения Наташа Королева дала откровенное интервью, в котором рассказала о том, почему не ревнует своего мужа, положительно относится к флирту и когда родит второго ребенка.

Наташа рассказала: "Пока это остается мечтой. Мы с Сергеем абсолютно здоровы, значит, пока не время. Но в том, что у нас будет еще один ребенок, я уверена. Надеюсь, что девочка. И когда это чудесное событие произойдет, я сама сообщу об этом". Артистка намекает на многочисленные слухи, которые в огромном количестве муссируются вокруг нее: то она серьезно больна, то она не может забеременеть, то увеличила ягодицы.

К слову, относительно последней новости Королева сказала: "В Киеве есть журналист, который часто берет у меня интервью. Я не понимаю, зачем он это делает, если ответы он никогда не слушает. И на очередной съемке я решила над ним постебаться, сказав, что увеличила пятую точку. А он выдал это в новостях".