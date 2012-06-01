Первый муж Анастасии Заворотнюк рассказал личные тайны актрисы

Анастасия Заворотнюк редко вспоминает о своих экс-мужьях. А если вспоминает, то с большой неохотой. Первый супруг актрисы, Олаф Шварцкопф, рассказал подробности их семейной жизни, после чего стало ясно, почему Настя не любит вспоминать свое прошлое.

Первым супругом Анастасии Заворотнюк был немец Олаф Шварцкопф. История гласит, что мужчина поднимал на нее руку, сильно ревновал, запирал на замки, а сам злоупотреблял спиртным. Олаф давно уехал из России, но недавно решился нарушить молчание и рассказать, как ему запомнился брак с Настей.

По словам немца, они познакомились в 1993 году на дне рождения Евгения Миронова. На празднике он буквально спас молодую актрису от приставучего пьяного кавалера. Настя сразу его очаровала. Вскоре они начали жить вместе, но как оказалось, девушка абсолютно не умела вести хозяйство, от чего ему пришлось взять на себя некоторые из домашних обязанностей, что его вовсе не тяготило.

Когда Олаф решил познакомиться с родителями возлюбленной, Настя уже была беременна. По дороге в Астрахань, ей стало плохо, она убежала в туалет, а выйдя оттуда сказала, что потеряла ребенка. Мужчина был шокирован, но был влюблен и решил не опускать руки и поддержать Настю. Так, Шварцкопф сделал Заворотнюк предложение выйти за него замуж. Но уже спустя полгода совместной жизни, брак дал трещину. "Я очень старался работать для семьи, а Настя чахла без обожания и комплиментов. Не думал, что ее кредит доверия окажется таким маленьким. Нет сказки? Нет и Насти", – с горечью вспоминает Олаф.

Очень скоро у ветреной жены появился любовник – бизнесмен Дмитрий Стрюков, который позже стал ее вторым мужем. К нему она и ушла от любящего немца. Позже, она призналась уже экс-супругу, что тогда она не теряла ребенка, а сделала аборт.

Сама Заворотнюк вспоминает первого мужа более жестко: "От брака с Олафом у меня остались, кроме неприятных воспоминаний, одни тапки. Забрала их, чтобы он четко понял, что я не вернусь".