Макс Барских влюбился в Веру Брежневу

На проекте "Фабрика звезд: Россия - Украина" родился неожиданный дуэт - Макс Барских и Вера Брежнева. Зрителей ждет принципиально новое исполнение хита "Любовь спасет мир".

Хит Веры Брежневой в аранжировке Макса Барских зазвучал совершенно по-новому. Но тех, кто оказался в этот день на съемках программы "Фабрика звезд" поразило даже не это, а то, как исполнили его Макс и Вера. Зрители в павильоне то и дело восклицали: "Это настоящее чудо!», «Просто дыхание от волнения перехватывало», «Как гармонично они смотрятся!».

- Да, я действительно на мгновение просто забыл, зачем я вышел на сцену! Даже забыл, что идет конкурс! Вера - потрясающая женщина и певица. Кажется, я просто влюбился! Мне бы очень хотелось продолжить нашу совместную работу и написать для нее какую-то совершенно необыкновенную песню" - так прокомментировал дуэт с Верой Брежневой Макс Барских.

Вера также осталась довольна работой с Максом Барских и его продюсером Аланом Бадоевым (он выступил в роли постановщика номера).

- Получилось замечательно! Мы давно знакомы с Максом и Аланом, но я не подозревала, что в их руках песня "Любовь спасет мир" так преобразится. Надеюсь, зрители оценят наш дуэт! - рассказала Вера после выступления.

Напомним, проект "Фабрика звезд: Россия - Украина" представляет собой музыкальный поединок сборных России и Украины. В команду России вошли Дмитрий Колдун, Полина Гагарина, Влад Соколовский, Доминик Джокер и Виктория Дайнеко. Украину представляют «Лучший украинский исполнитель» по версии MTV EMA 2010 Макс Барских и его коллеги по «Фабрике звезд» - группа «ДиО.фильмы», Эрика, Ева Бушмина и Стас Шуринса и Макса Барских.