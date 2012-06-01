Финалистка шоу "Холостяк" встретила свою любовь

Финалистка шоу "Холостяк-2" Ольга Винокурова рассказала о своей личной жизни после участия в проекте. Оля призналась, что недавно у нее появился любимый человек. Более того, парня она нашла благодаря участию в "Холостяке".

"Больше всего изменилась моя личная жизнь. Появился человечек, которого я встретила, когда уже закончилось шоу.

Буквально, когда была середина шоу в эфире, показали мое свидание, и он увидел меня по телевизору. Мы с ним очень долго переписывались, потом встретились... И вот, знаете, бывают такие моменты, когда встречаешь человека, и понимаешь, что это действительно твое на 100%!

Говорят, что нужно провстречаться год, два, три... Но когда ты встречаешь "твоего" человека, то вы — как одно целое. В принципе, так со мной и произошло. Поэтому я благодарна, что у меня был такой исход событий в финале", — призналась Оля Винокурова.