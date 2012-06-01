Дима Билан устроил новоселье

Полтора года назад Дима Билан купил роскошную квартиру в Москве площадью 100 квадратных метров и стоимостью миллион долларов.

Совсем недавно в новом жилье певца наконец-то закончился ремонт. Смотрите фото: Холостяцкая "берлога" Димы Билана Дима провел экскурсию по своим холостяцким апартаментам и рассказал, как долго ждал этого момента.

"Наконец-то у меня появился дом! Я так долго жил на съемных квартирах, даже не представлял себе, что не только себе куплю квартиру, но и перевезу в Москву своих родителей и сестер, у меня квартира холостяцкая, без всяких там изысков. Очень многое я привез из поездок. Что-то купил на блошином рынке, где можно найти очень интересные штуки: старинные музыкальные инструменты, картины", - радуется 30-летняя звезда.

В квартире Билана три комнаты: спальня хозяина, гостевая спальня и гостиная. Кроме того, у певца есть еще загородный дом, ремонт в котором он надеется закончить в этом году.