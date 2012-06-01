Главную героиню фильма "Мемуары гейши" обвиняют в проституции

В Китае разразился жуткий скандал, в который оказалась втянута не только сама актриса Чжан Цзыи, но и китайские чиновники. В частности, среди ее любовников называется Бо Силай, политик, впавший недавно в немилость у коммунистической партии.

Утверждается, что между 2007 и 2011 годами Цзыи и Силай встречались около десяти раз, причем каждый раз актриса получала гонорар – более $1 млн. Также сообщается, что ее связывали не особо романтические отношения с бизнесменом Сю Мином, который сейчас попал под следствие по обвинению в коррупции. Он утверждает, что заплатил Цзыи около $27 млн. Самое интересное, что при таком роде деятельности актрисы, у Цзыи был постоянный бойфренд, бизнесмен Авив Нево, за которого она собиралась замуж. Однако бракосочетание сорвалось, и теперь Чжан Цзыи находится в "свободном плавании".

Сейчас китайские власти ведут расследование этой скандальной истории. Говорят, что до его окончания голливудской знаменитости запрещено покидать пределы страны. К слову, сообщается, что именно поэтому она не смогла представить на недавно прошедшем Каннском кинофестивале свой новый фильм, снятый по мотивам романа Шодерло де Лакло "Опасные связи". Сама Чжан Цзыи не комментирует эту ситуацию.

Напомним, одна из самых знаменитых и красивых китайских актрис Чжан Цзыи снялась в таких известных картинках как "Крадущийся тигр, затаившийся дракон", "Дом летающих кинжалов", "Герой". Однако по-настоящему знаменитой ее сделал