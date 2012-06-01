Современное искусство в формате арт-квартирников сможет приобщить людей к вечным истинам

Известна в Киеве организатор исторических «Замковых балов» Ирэна Троц решила на себе испытать все более популярный формат проведения культурных мероприятий арт-квартирник. Цель проекта «Сними обувь твою», языком современного искусства, приобщить людей к вечным истинам, заложенным в Библии. Уникальность проекта в том, что для его реализации был выбран правильный формат – арт-квартирник. «Этот формат хорош тем, что художник может играть по своим правилам, а не по требованиям галереи или, следуя ожиданиям зрителя, - говорит автор идеи Ирэна Троц. - Арт-квартирник - это более авторское пространство, где именно ты задаешь тон и правила».

По словам Ирэны Троц, не в каждой галерее художник может воплотить в жизнь все свои замыслы и использовать самые креативные приемы. «Не в каждой галерее позволили бы насыпать песок на пол. И в какой галерее человек бы согласился снять свою обувь? Но главное – наполнение выставки диктовало именно такую форму. Это послание, которое нужно донести до большего количества людей, обращение к библейским темам, хотелось, чтобы это не было слишком формально, словно лекция или ритуальное действо. В данном контексте библейская тема выглядит неожиданно и в то же время очень естественно и убедительно», - говорит организатор арт-квартирника.



Ирэна уверена, что арт-квартирник – не тот случай, когда все планируется и рассчитывается наперед: «Я вначале "увидела" проект выставки "Сними обувь твою", причем очень подробно, в деталях. Затем родилась и форма подачи – арт-квартирник. И хотя у меня была договоренность с галереей, где в прошлом году делала свою выставку, я осознала, что в пространстве галереи не смогу говорить о реализации своей мечты. Поэтому мы решили сделать это в своей квартире. В наши дальнейшие планы входит увеличение масштаба выставки и представление её широкой публике».



Еще одно преимущество этого формата в том, что круг приглашенных на такое мероприятие достаточно узок – обычно это самые близкие знакомые автора. «Для меня важно было получить обратную связь близких друзей, потому что вещь это была новаторская, - говорит Ирэна Троц. – И я довольна эффектом. Люди согласились принять мои правила. Например, перед одной из «комнат со смыслом» лежала табличка «Сними обувь свою с ног твоих». Это было несколько провокацией в квартире, где пол еще бетонный, но мы его застелили белым мехом». Таким образом, все экспозиции прекрасно вписались в интерьер квартиры без ремонта, но зато с прекрасным панорамным видом на Киев. Среди экспонатов «библейской комнаты» были скрижали – с надписями на русском и английском языке «Бог есть Любовь». В планах Ирэны Троц сделать подобные скрижали более крупного формата и раскладывающиеся как пазлы: «Когда были разбиты скрижали, утеряны послания Бога. Когда человек складывает, он лично чувствует необходимость того, что их надо обязательно собрать». Также в комнате был экспонат, связанный с притчей о пяти талантах и двухметровое крыло ангела с керамическими золотистыми перышками, авторская техника Ирэны.



Справка: Ирэна Троц - автор идеи и руководитель продюсерского центра «Ренессанс», с 2007-го проводит в Украине «Замковые балы». Среди почетных гостей балов уже побывали принц Лоренцо де Медичи, баронесса Татьяна Штейнгейль и др.

