Новоиспеченной маме Анфисе Чеховой друг подарил коллаж

Российская ведущая – Анфиса Чехова – большая любительница общаться в блоге, поэтому она тоже оставила запись на своей "стенке", когда стала мамой.

Анфиса Чехова написала: "Сегодня на одного мужчину в нашей стране стало больше! И я к этому причастна. Я стала мамой. Улучшила немного демографическую ситуацию". Несмотря на то, что звезда лишь день назад родила первенца, она активно принимает поздравления, отвечая на все восторженные записи в ее Twitter.

Кстати, друг Анфисы подарил ей вот такой коллаж:

Она тут же приняла презент и написала, что именно так она себя и ощущает. Поговаривали, что российская ведущая приняла решение рожать ребенка на родине его отца грузина. Но, теперь все убеждены, что слух таки оказался слухом. Чехова родила сына в Москве.