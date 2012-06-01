Победительница Евровидения материлась на родине

Триумфатор "Евровидения" - шведка марокканского происхождения Лорин Зинеб Нока Тальхауи вернулась из Баку в родной Стокгольм. В аэропорту сотни людей размахивали плакатами с ее именем и скандировали "Спасибо, Лорин!", а на центральной площади Стокгольма собрался, казалось, весь город. Люди пели хит, который принес победу Лорин - "Эйфория".

Победу Швеции на "Евровидении" отмечает несколько дней вся страна. Многие объясняют такую бурную радость тем, что конкурс шведы не выигрывали целых 12 лет. Именно поэтому в родной стране певицы, которая сумела вернуть "Евровидение" на родину, носят на руках. По признанию самой Лорин, от такого пристального внимания к себе у нее уже идет кругом голова. Ведь она привыкла вести очень закрытый образ жизни и избегать шума вокруг своей персоны.

Теперь каждый шаг Лорин и каждое слово обсуждается на первых полосах шведских газет. Некоторые из них уже успели назвать певицу "королевой китча" и "скандалисткой". А все из-за того, что во время своего выступления в Стокгольме она не удержалась и во время песни выплеснула эмоции, которые накопились у нее после ужасного нервного напряжения во время конкурса в Баку. "О, спасибо, - глядя на многотысячную толпу, вздохнув, сказала Лорин. - Ох... Наверное, это то, что я теперь буду таскать с собой всю мою "fucking life"!"

Правда, употребленное Лорин выражение "fucking life" ей великодушно простили, списав на волнение и нервы. Певица отправляется в бешеный марафон - промотур по Европе.