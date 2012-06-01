Канадский поп-певец Джастин Бибер получил сотрясение мозга, врезавшись в стеклянную стену, передает ABC News.

Певец врезался в прозрачную стеклянную перегородку, спустившись со сцены в перерыве между песнями во время концерта в Париже. Бибер сумел продолжить выступление.

Однако после концерта, когда артист вошел в гримерную, он почувствовал себя резко плохо и потерял сознание. "Сразу после того, как я спустился со сцены, я по-настоящему почувствовал себя плохо... Я был без сознания 15 секунд и не реагировал ни на что", - заявил сам Бибер.

"Еще увидимся, Стекло. Я отомщу. Бибер против стекла", - прокомментировал произошедшее сам исполнитель в своем микроблоге justinbieber.

Восемнадцатилетний Джастин Бибер считается одним из самых популярных исполнителей среди подростков в Северной Америке. В Twitter он занимает второе место по числу подписчиков после Lady Gaga. Его микроблог читают более 22 миллионов пользователей.

В 2010 году с Бибером произошел аналогичный инцидент, когда певец врезался в прозрачную вращающуюся дверь.