Киномагнат Джеймс Кэмерон скупает недвижимость в Новой Зеландии

Американский киномагнат Джеймс Кэмерон продолжает скупать недвижимость в Новой Зеландии. На этот раз режиссер приобрел 30 гектаров земли в районе Южной Вайрарапы.

Сумма покупки не разглашается. По словам Кэмерона и его жены Сьюзи Эмис, в Новой Зеландии они будут жить несколько месяцев в году и воспитывать трех своих детей.

"Так они будут ближе к земле и обнаружат в себе уважение к труду", - отмечает жена Джеймса Кэмерона.

Напомним, что в январе 2012 года режиссер "Титаника" и "Аватара" уже заплатил $20 млн за два больших участка земли общей площадью 1 тыс. гектаров. На одном из участков, которые достались Кэмерону, размещена молочная ферма, другой находится на вершине холма, напротив озера Пуну, которое, кстати, также принадлежит режиссеру.