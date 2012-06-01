Глюкоза потеряла сознание прямо на сцене

В съемках популярного шоу "Фабрика звезд. Украина - Россия" певица Глюкоза участвовала в качестве приглашенного гостя. Она уже выходила на сцену, где должна была спеть дуэтом с группой "ДиО. фильмы", но, выходя на сцену, потеряла сознание.

Врачи, приводившие певицу в чувство, диагностировали у нее резкое понижение давления на фоне истощения. По словам Глюкозы, виной всему плотный график, по которому она сейчас живет.

После оказанной медиками помощи певица вышла на сцену и спела с "ДиО. фильмами".