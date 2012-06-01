Солисту группы "Дюна" не нравится Стас Михайлов

Солист группы "Дюна" Виктор Рыбин не очень лестно отозвался о любимце женщин Стасе Михайлове. Он не стал скрывать того, что ему не очень нравится то, что певец делает.

Рыбин добавил, что если Михайлова транслируют на главных каналах страны, это не его личная заслуга, а покровительство супруги экс-президента Светланы Медведевой.

Рыбин довольно откровенно заявил: "У Стаса Михайлова не романтические песни, а сопливые. Более того, у него хорошо рассчитанный репертуар на одиноких женщин. Конечно, одиноких женщин много, но не нужно думать, что они какие-то ущербные и обделенные. А Стаса любят плакальщицы, которых раньше приглашали порыдать на похороны. Это не такой большой процент населения".