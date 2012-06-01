Микой Ньютон заинтересовались голливудские продюсеры

Пока певица Мика Ньютон активно занимается своей музыкальной карьерой в США, американские кинопродюсеры начинают всерьез переманивать ее в кино.

Так, за последние две недели с Микой познакомились сразу двое известных деятелей киноиндустрии в Америке: обладатель Оскара, сценарист и продюсер Брайан Грейзер, а также кинопродюсер Джей Райс. Обоих привлекла внешность певицы. "Здравствуйте! А кто вы? - с таким вопросом, почему-то, ко мне подошли знакомиться и Грейзер, и Райс. Сказали, что из-за яркой внешности кажется, что они меня знают", - говорит Мика.

По словам певицы, ее американский ассистент и представители кинопродюсеров обменялись контактами и Ньютон вовсе не против попробовать себя в Голливуде, как актриса.

Продюсер Мики Тимофей Нагорный совсем не против такого развития событий. Как утверждает певица, он будет рад, если у его подопечной кроме Грэмми на полке появится и кино-награда.

"Тимофей, как старший брат, радуется каждому моему успеху. Безусловно, рано еще о чем-то говорить, но мы уже с ним обсуждали тему кино и он уверен, что это только плюс для моей музыкальной карьеры. Наша с ним главная цель - это признание в мировом шоу-бизнесе, премия Грэмми и МТВ, но если будет шанс, я обязательно снимусь в кино", - отметила Ньютон.