Звезду "Глухаря", родившую тройню, бросил муж

Около шести месяцев назад 28-летняя российская актриса Мария Болтнева родила своему гражданскому супругу, актеру Георгию Лежаве, троих сыновей. Но счастье в их семье было кратковременным.

Ходят слухи, что в настоящий момент Мария Болтнева практически не общается со своим гражданским супругом. От помощи Георгия Лежавы актриса не отказывается, но предпочитает воспитывать своих сыновей самостоятельно.

Болтнева, находясь в декретном отпуске, живет с сыновьями в съемной квартире, которую актрисе оплачивает Театр имени Маяковского. Также к ней на помощь из Новосибирска прилетела мама Наталья Ивановна Мазец. А вот почему у Марии не ладятся отношения с гражданским мужем, никто из членов семьи не рассказывают. Знакомые актрисы поговаривают, что Георгий Лежава не отказывается от помощи своей бывшей семье, а многодетная мама и этому рада.

Кроме того, Георгий Лежава, сообщает Собеседник, очень хочет вернуть любовь Марии Болтневой, но пока его бывшая возлюбленная смотрит на него, как на чужого человека.