В Казахстане запретили фильм "Диктатор"

Кинокомедию Диктатор (The Dictator) с известным английским актером Сашей Бароном Коэном сняли с проката в Казахстане через две недели после премьеры, состоявшейся 17 мая.

В пятницу, 1 июня, новый совместный проект Коэна и режиссера Ларри Чарльза исчез из репертуара кинотеатров республики. То, что картина снята с проката, подтвердили сотрудники ряда кинотеатров Алма-Аты.

В компании Интерфильм, являющейся прокатчиком картины, не комментируют эту информацию.

Напомним, недавно Диктатора было решено не демонстрировать в Таджикистане. Компания Тантана - единственный в Таджикистане дистрибьютор мировых кинопремьер - не стала привозить Диктатора в Таджикистан "из-за менталитета жителей". В других странах Центральной Азии - кроме Туркмении - премьера новой комедии состоялась 17 мая.