Яна Клочкова хочет поговорить с отцом своего ребенка

Поиски женского счастья в проекте канала "1+1" "И прийде кохання" привели Яну Клочкову к неожиданному решению. "Золотая рыбка" призналась, что хочет встретиться с отцом своего ребенка - грузином Леваном. "Между нами осталась недосказанность, и это мешает мне строить новые отношения, - заявила Яна во время конференции участников программы. - У нас даже прощания не было. Он просто уехал и все. Я бы хотела расставить все точки в этом вопросе".

Признание Яны вызвало ожесточенные споры среди героинь программы. Одни поддержали Клочкову, другие искренне не поняли, зачем возвращаться к неудачному прошлому. "Я не говорю, что хочу вернуть эти отношения. Я просто хочу сесть, посмотреть человеку в глаза и послушать, что он мне скажет", - попыталась объяснить свою позицию Яна. "И что ты хочешь от него услышать, - удивилась Лида Таран. - О чем вообще можно говорить с человеком, который так поступил?" "Ну как про что? Можно узнать, почему он так подло поступил. А потом хорошенько треснуть!" - заявила Власова. "Ну, разве что сказать "спасибо за ребенка", - сказала Таран. - Яна, это самые безумные желания из всех, которые звучали в этой программе. Искали-искали новых отношений, а в результате собираемся и едем к отцу ребенка?"

"Девушки, мне кажется, что Яну мучает желание выразить Левану все, что она думает и чувствует", - предположила Елена Шоптенко. "Я не ожидаю услышать от него каких-то извинений. Не ищу в нем будущего мужа. Я не возвращаюсь к этим отношениям. Скорее это будет успокоением для меня", - считает Клочкова. Удастся ли Яне разрубить этот "гордиев узел", узнаем в следующей серии "И прийде кохання".