Скандал вокруг отношений Алексея Панина с экс-женой продолжается

Скандал вокруг отношений Алексея Панина с экс-женой Юлией Юдинцевой продолжается. На днях Юлю признали невиновной в том, что она якобы избила свою бывшую свекровь – маму Алексея.

Алексей Панин и его экс-супруга Юлия Юдинцева до сих пор не могут поделить дочь. Суд еще в 2010 году суд присудил девочку маме, но актер не смирился с этим и вскоре пошел на отчаянный шаг – выкрал дочку. Юля попыталась ее вернуть и пришла к маме актера, но та не только не отдала ребенка, но и подала на нее иск в суд утверждая, что бывшая невестка якобы разбила ей голову.

"Юлия приехала в квартиру моей мамы абсолютно пьяная. Завязалась словесная перепалка, после чего вызвали сотрудников милиции. В подъезде мою маму ударили, приехала машина скорой помощи", – рассказывал Панин.

Как сообщают некоторые источники со ссылкой на tden.ru, только сейчас Юдинцева смогла доказать, что и пальцем не прикасалась к экс-свекрови и ее признали невиновной. Тем не менее, Алексея суд не убедил и он все еще считает Юлю виновной.