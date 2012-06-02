Гайтана с Эдуард Климом уезжают в отпуск

Певица Гайтана и ее продюсер Эдуард Клим наконец появились с публичным заявлением. После возвращения с конкурса "Евровидение", на котором Украина заняла 15 место, они до сих пор не давали ни одного комментария.

И вот сегодня пресс-служба Гайтаны разослала СМИ официальное обращение Эдуарда Клима. Он объясняет: Гайтана очень устала после конкурса, и потому нуждается не в пресс-конференциях, а в отпуске, в которій они и направляются вдвоем. Куда именно - продюсер не уточнил, но пообещал - через неделю вернутся и все расскажут. А во время своего отсутствия предлагают фанатам Гайтаны насладиться ее новым клипом на песню "Украина! Будьмо!"