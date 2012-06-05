В Америке прошел конкурс "Мисс США-2012"

Победительницей конкурса "Мисс США 2012" стала 19-летняя Оливия Калп из штата Род-Айленд.

Финал конкурса красоты прошел в Лас-Вегасе накануне. Кроме традиционных конкурсов в купальниках и вечерних платьях, претенденткам на звание "Мисс США" в этом году пришлось отвечать на вопросы, присланные в Twitter. У Оливии Калп, в частности, спросили, как она отнесется к возможной победе на "Мисс США" мужчины, который сменил пол. Будущая "Мисс США" ответила, что не считала бы подобную победу справедливой, однако готова согласиться с таким результатом, потому что "верит, что это свободная страна".

Вопрос был задан в связи с тем, что в мае 2012 года Дженна Талакова, которая раньше была мужчиной, добилась права участвовать в конкурсе "Мисс Канада". Талакова вошла в число 12 самых красивых девушек, но в пятерку финалисток не попала. Став обладательницей титула "Мисс США", Оливия Калп получила право представлять США на конкурсе "Мисс Вселенная".

Оливия Калп студентка 2-го курса Бостонского университета. Она знает итальянский язык и играет на виолончели. Оливия выросла в семье профессиональных музыкантов.