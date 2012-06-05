Анфиса Чехова назвала сына Соломоном!

Анфису Чеховау так замучили вопросами об имени новорожденного, что она решила рассказать все в своем блоге. Мальчик стал тезкой одного из наиболее влиятельных, умных и зажиточных царей Израили. Сына знаменитость назвала Соломоном.

Анфиса призналась, что еще до родов выбрала сыну имя. Видимо, Гураму, грузинскому жениху ведущей, оно тоже понравилось.

Поговаривали, что российская ведущая приняла решение рожать ребенка на родине его отца грузина. Но, теперь все убеждены, что слух таки оказался слухом. Чехова родила сына в Москве.