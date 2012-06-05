Кира Пластинина отпраздновала 20-летие

1 июня в Москве состоялась закрытая вечеринка в честь 20-летия дизайнера Киры Пластининой. Праздник прошел в клубе «Река» на «Красном Октябре».

В ресторане на Берсеньевской набережной собрались только самые близкие друзья и коллеги дизайнера, чтобы поздравить Киру с первым серьезным юбилеем.

Кира как настоящий профессионал своего дела не могла ограничиться лишь скромной ролью именинницы, принимающей подарки. И устроила для своих гостей настоящий fashion-performance, главными героями которого стали вечерние платья, созданные Кирой специально к своему 20-летию в единственном экземпляре, в количестве, разумеется, 20-ти. По сути, эта эксклюзивная коллекция была создана Кирой как итог всего лучшего за историю существования бренда LUBLU Kira Plastinina.

В рамках шоу также состоялась презентация фотопроекта, в котором приняли участие Кирины друзья – celebrities и it-girls, примерившие на себя 20 вечерних платьев.