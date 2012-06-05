Анастасия Волочкова вновь шокировала нарядом

«Скачки Гран-При Радио Monte Carlo» давно стали одним из самых ярких светских событий Москвы.

Каждый год в начале лета весь московский бомонд наряжается в элегантные платья и роскошные шляпки, демонстрируя безупречный гардероб и аристократические манеры. Правда, блеснуть чувством стиля удается далеко не всем. В этом году вкус подвел Анастасию Волочкову: балерина появилась на «Скачках» в таком откровенном виде, что ахнула даже видавшая виды московская тусовка.

Волочкова пришла на Центральный Московский ипподром без нижнего белья. При этом глубокий вырез голубого платья артистки практически не оставлял простора для воображения. Прелести Анастасии, обычно приподнятые бюстгальтером или корсетом, в этот раз свободно болтались в декольте.