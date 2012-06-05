Звезда 90-х Андрей Губин спивается?!

Известный в 90-х годах певец Андрей Губин последнее время очень редко бывает на светских мероприятиях. В московской тусовке уже давно ходят слухи о том, что исполнитель песен о любви злоупотребляет алкогольными напитками.

Блестящая карьера Андрея Губина началась в 1994 году, когда Андрей впервые исполнил песню Мальчик-бродяга и проснулся знаменитым. Дальше было несколько лет триумфального успеха, а потом Андрей Губин просто куда-то пропал. За это время появлялось много версий, из-за чего так произошло. Многие думали, что карьера Андрея Губина началась тогда, когда парня заметили продюсеры, а закончилась – после ссоры артиста со своей командой.

Но это не так, карьеру сыну сделал его отец, бизнесмен Виктор Викторович. Человек, который работал вице-президентом Российской товарно-сырьевой биржи и владел несколькими звукозаписывающими компаниями.

Андрей Губин, со слов знакомых и друзей, был слишком слабохарактерным, поэтому отцу приходилось постоянно опекать сына, а также направлять и обеспечивать.

Поговаривают, что популярности Андрея пришел конец, когда внезапно заболел, а потом и умер его отец – главный вдохновитель и кузнец успеха Губина. Когда Виктора Викторовича не стало, сын не нашел в себе мужества повзрослеть и начать пробивать себе дорогу в жизни самостоятельно. Уже пять лет артист пишет новый альбом, но дело вперед практически не продвигается.

Также в прессе ходят слухи о том, что Андрей просто спивается. Очевидцы утверждают, что неоднократно видели Губина с бутылкой, сам же певец отрицает все факты, которые говорят о том, что он пристрастился к алкоголю.