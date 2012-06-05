Дима Билан и Юлия Волкова засветились вместе

На ковровой дорожке музыкальной премии МУЗ-ТВ 2012, которая состоялась 1 июня, влюбленные Дима Билан и Юлия Волкова появились вместе, нежно держась за руку.

Первые слухи о романе Димы Билана и экс-татушки Юлии Волковой появились еще несколько месяцев назад. Однако звезды уверенно держали молчание и не выдавали прессе подробностей своей личной жизни. "Ничего специально мы не делали. Так получилось. Да, мы целовались и сейчас на связи. Что из этого получится, посмотрим. Дима очень красиво ухаживает. И вообще, отличный парень," - лишь кокетливо сообщает Юлия Волкова.

Однако правду не скроешь, и вот, на ковровой дорожке премии МУЗ-ТВ 2012 пара снова появилась вместе. Звезды не выпускали из рук друг друга и все время были рядом. Кроме того, именно Юля стала первой, кто поздравил Диму с получением награды МУЗ-ТВ 2012 как Лучший исполнитель года.

И самое главное: на концерте звезды спели дуэтом откровенную и чувственную песню группы Градусы Голая.