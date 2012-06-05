Девушки из "ВИА Гры" превратились в рок-див

Девушки из группы "ВИА Гра" удивили своих поклонников и гостей ежегодной премии Муз-ТВ своими неожиданными образами.

Девушки предстали перед публикой Олимпийского в образе рок-див, исполнив кавер-версию всем известного хита группы Quest Рistols "Белая стрекоза любви" в стиле хард-рок под музыку группы Rammstein.

Подопечные Константина Меладзе изменили макияж на более брутальный, надели черные платья в пол и шляпки в виде стрекозы под стать исполняемого хита. Стоит отметить, что девушки отнюдь не потеряли присущей им сексуальности, а наоборот рискуют привлечь в ряды своих сторонников любителей хард-рока. Номер девушек усиливался впечатляющей постановкой со световыми эффектами, пламенем и макетом стрекозы, который поднялся над сценой.