Вера Брежнева вышла на публику без макияжа

Одна из самых ярких звезд украинского шоу-бизнеса на днях приехала на концерт без макияжа, показав своим поклонникам, что такое натуральная красота.

Кстати, Вера Брежнева и не скрывает, что ей нравится ходить без макияжа: "Я частенько в повседневной жизни не использую макияж. Все больше крашусь, когда выхожу на сцену или посещаю какое-то светское мероприятие". Но многие считают, что у певицы просто аллергия на косметику, поэтому она очень редко красится.

Напомним, что в Сети ходят слухи, что у Брежневой проблемы с мужем. Первый слух, по поводу развода певицы и бизнесмена, прошел еще в марте. По словам друзей звездной пары, Вера и Михаил разводятся из-за того, что бизнесмен приревновал певицу к известному российскому артисту.