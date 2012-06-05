Актриса Дрю Бэрримор третий раз вышла замуж

Американская актриса и продюсер Дрю Бэрримор вышла замуж за арт-консультанта Уилла Копельмана.

Для 37-летний Бэрримор это уже третий брак. Она была замужем за актером и музыкантом Джейми Уолтерсом, за владельцем одного из баров Лос-Анджелеса Джереми Томасом и канадским комиком Томасом Грином, брак с которым распался в 2002 году.

В настоящее время Бэрримор беременна, это будет ее первый ребенок.

Дрю Бэрримор - представительница династии американских артистов Бэрриморов, внучка известного актера Джона Берримора. Она владеет собственной продюсерской компанией "Flower Films". Она снялась во множестве известных фильмов, среди которых - "Бэтмен навсегда" и "Ангелы Чарли".

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