В Москве найден мертвым экс-участник группы "Ласковый май"

Бывший участник группы "Ласковый май", известный музыкальный продюсер Алексей Бурда найден мертвым в субботу в Москве, сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

"Тело 38-летнего Бурды обнаружили в районе дома 12, на улице Стартовая", - сказал источник. Он добавил, что на место выехала бригада следователей и сотрудников полиции.

Источник также рассказал, что приехавшие медики установили, что смерть мужчины наступила в результате алкогольной интоксикации. "Сначала в скорую сообщили около 8 утра, что у дома без сознания лежит мужчина, одетый в оранжевую рубашку. Позже была установлена его личность и предварительная причина смерти - сильнейшая алкогольная интоксикация. Его тело направлено в морг", - сказал собеседник.

Экс-клавишник группы "Ласковый май" Алексей Бурда в 2004 году основал продюсерский центр StarMedia. Он организовывал концерты Димы Билана, "Машины времени", "Иванушки International", Андрея Губина, "Отпетых мошенников", Вячеслава Добрынина, Татьяны Булановой, Дмитрия Маликова и многих других.