Кристина Орбакайте привезла в Москву дочку

Певица Кристина Орбакайте вернулась в Москву из Майами, где двумя месяцами ранее родила дочку Клавдию. Не дожидаясь, пока майамское лето окончательно вступит в свои права, исполнительница поспешила прилететь домой.

Сейчас она с дочкой находится на даче, а в роскошной столичной квартире заканчиваются последние приготовления, чтобы вскоре встретить малютку и ее звездную маму.

Авиаперелет девочка перенесла хорошо, всю дорогу мирно спала. Как известно, она еще ни разу не встречалась со своей знаменитой бабушкой, поэтому Алла Борисовна поспешит навестить дочь и внучку в ближайшие дни. В Москве Клаве также предстоит пройти обряд крещения, правда, его дата пока не определена. Средний сын Орбакайте Дени Байсаров сейчас находится в замке Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Ему не терпится снова увидеть сестренку.

Напомним, что он был рядом с мамой в Америке, когда она рожала Клавдию, а потом улетел в Москву, чтобы отметить свой 14-ый день рождения под присмотром бабушки.

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