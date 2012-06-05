Виктория Дайнеко показала белье

Российская певица – Виктория Дайнеко – после расставания с Алексеем Воробьевым так загрустила, что допустила оплошность - она показала публике свое нижнее белье.

На ковровой дорожке премии МУЗ-ТВ Виктория Дайнеко появилась в закрытом розовом костюме, но сильный ветер решил "подпортить" ее репутацию. В результате, публика увидела ее нижнее белье – бюстгальтер телесного цвета.

Правда, похоже, что певица даже не заметила этого конфуза. Более того, весь вечер она была тиха и печальна, старательно избегала встреч с акулами пера, чтобы не отвечать на вопросы, связанные с Алексеем Воробьевым.