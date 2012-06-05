Пинк получает удовольствие от действия морфия

Знаменитая певица Пинк призналась, что она получает удовольствие от действия морфия. Об этом она написала на своей страничке в соцсети и сопроводила свои слова фотодоказательствами.

"Может, это потому что моя мать всю жизнь проработала медсестрой скорой помощи, но сейчас вставьте мне иглу внутривенно, и я становлюсь счастливой маленькой девочкой. Желудочный грипп – это, конечно, гадость, но вот морфий - вовсе нет. От него я получаю удовольствие", - написала Пинк в своем Twitter.

Дело в том, что несколько дней назад певица Пинк попала в больницу с диагнозом желудочный грипп. Это довольно неприятная болезнь, однако, к счастью, она лечится и практически без последствий уходит из организма человека. Поэтому Пинк не унывает и пытается найти положительные стороны в том, что она попала в больницу: например, употребление морфия.

Поклонники всячески поддерживают своего кумира и желают ей скорейшего выздоровления, на что звезда отвечает следующим образом: "Спасибо всем за пожелания скорейшего выздоровления. И нет, к сожалению, от него не лечат морфием".