Тимати поскандалил с Филиппом Киркоровым

Неожиданный скандал разгорелся между рэпером Тимати и королем отечественной эстрады Филиппом Киркоровым. Тимати назвал награждение премии МУЗ-ТВ "неадекватным", на что Киркоров попытался возмутиться и получил в свой адрес порцию нецензурной лексики от молодого рэпера.

На МУЗ-ТВ в этом году Филипп Киркоров собрал несколько наград: у него оказались лучшими концертное шоу, видео, и вообще он – "Лучший певец десятилетия". Однако не все согласились с такой расстановкой призовых мест. Рэпер Тимати в собственном микроблоге заявил (грамматика и пунктуация сохранены - прим.ред.):

"При всем моем уважении к Муз-ТВ и к тому, что они всегда меня поддерживают, при всей красоте и масштабности данного мероприятия, меня пугает НЕОДЕКВАТНОСТЬ списка победителей в этом году!!! Как можно было не дать "Прорыв года" Ивану Дорну??? "Клип года" и "Песню года" гр. Серебро, "Мама Люба" 20 млн. на you tube!!! Про радио вообще молчу. ??? "Хип-хоп года" гр. Бандерос? Вы серьезно? Этот год однозначно за @Vlady_Kasta&Co!!! "Дуэт года" из рубрики No Comment, а должен быть у @iamGeeGun… WTF??? Очень не объективно".

Филипп Киркоров постарался успокоить разгоряченного рэп-исполнителя: "У тебя какие-то вопросы возникли? Самый честный? Я в прошлом году вопросов не задавал! Существует профессиональная этика! Ок! Запомнил!"

Однако слова Киркорова стали для Тимати буквально красной тряпкой для быка. Молодой артист припомнил Филиппу его скандалы с журналистками. "Проф.этика это когда ты ху*****шь журналисток и пи***шь женщин ногами, а потом звонишь моим старшим и просишь отмазать, роняя крокодиловы слезы на пол Израильской клиники в эфире у Малахова, вот это пример настоящей проф.этики", - написал в ответ поп-королю Тимати.

И добавил:"И еще, ты кого здесь уму-разуму учить собрался, ЧУЧЕЛО??? Берега не путай, я не из твоей петушиной обоймы, запомни это!!! И ДАВАЙ ДО СВИДАНИЯ!!!"

Что на это ответил Филипп Киркоров и ответил ли вообще, неизвестно