Николай Басков показал новую девушку

У Николая Баскова появилась новая возлюбленная. В прошедшую субботу во время десятой церемонии вручения премии МУЗ-ТВ в "Олимпийском" известный певец Николай Басков представил широкой публике новую пассию. Несмотря на весьма уставший вид после недавней операции, Николай буквально светился от счастья.

Что касается новой возлюбленной певца, то ею стала девушка по имени Ирина, именно так ее представил широкой публике артист. Как выяснилось позже, подруга Баскова - победительница украинского телевизионного проекта “Золушка для Баскова”, с которой артист сильно сблизился. После окончания шоу пара съездила в романтическое путешествие по Европе.

Стоит отметить, что новая пассия Баскова очень похожа на его бывшую невесту Оксану Федорову.