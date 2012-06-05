Холостяк Френсис фотографирует для украинского журнала

Вооружившись фотокамерой, главный герой шоу Холостяк 2 - Френсис - и одна из участниц проекта - Виктория Салова - приняли участие в фэшн-фотосъемке для украинского журнала.

Ни для кого не секрет, что испытав на себе несколько профессий, главный герой шоу Холостяк 2 - принц Френсис Мэтью Романов - в последние годы остановился на фотоискусстве. И у него это отлично получается!

Так, не теряя возможности сотрудничать с мастером мирового уровня (Френсис снимает для таких глянцев как VOGUE, ELLE, GQ), редакция украинского журнала JOY пригласила Холостяка для фэшн-съемки. Вместе с редакторами Френсис выбрал самую фотогеничную участницу второго сезона сезона. Ею стала загадочная фея Виктория Салова. Именно она и стала героиней съемки под руководством Френсиса.

"Я не ожидала получить такое предложение и, конечно же, никогда прежде не снималась в фэшн-стори. Мне очень приятно, что Френсис выбрал именно меня. А вообще все было так удивительно: эти камеры, вспышки, стилисты... Поначалу я долго не могла настроиться и расслабиться, но потом Френсису все же удалось раскрепостить меня", - рассказала Виктория Салова.